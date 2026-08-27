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Guendouzi ritrova la Roma in Champions: alta tensione dopo le polemiche di ieri
Il sorteggio della fase campionato della Champions League ha regalato subito un incrocio dal sapore particolare: fra le avversarie della Roma ci sarà infatti anche il Fenerbahce, squadra nella quale milita Mattéo Guendouzi, ex centrocampista della Lazio.
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Guendouzi ritrova la Roma in Champions League
Il francese tornerà a incrociare la strada dei giallorossi dopo gli anni vissuti nella Capitale e le diverse battaglie nel derby di Roma. Questa volta, però, lo farà dall’altra parte d’Europa e con una maglia diversa, quella del club turco. La sfida si disputerà a Istanbul, in un ambiente che si preannuncia particolarmente caldo. A rendere ancora più interessante l’incrocio ci sono anche le polemiche che hanno coinvolto Guendouzi nella partita di ieri. Il centrocampista è stato infatti al centro delle discussioni per alcuni episodi che hanno fatto rapidamente il giro dei social, riaccendendo l’attenzione sul suo carattere e sulla sua predisposizione a vivere le partite con grande intensità. Un aspetto che i tifosi della Roma conoscono bene e che inevitabilmente riporta alla mente le sfide contro la Lazio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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