Guendouzi e Casale: alla Lazio c'è già chi conosce Tudor

Tempo di lettura: 2 minuti

GUENDOUZI TUDOR CASALE - C'è qualcuno alla Lazio che già conosce Igor Tudor. Lo ha avuto come allenatore di recente, ne ha assaggiato i dettami tattici ed è perfettamente rientrato nei suoi schemi. Basta un click, uno sguardo in Rete alla rosa biancoceleste per scovare l'indiziato. O meglio, gli indiziati al plurale. Perché sono due. Uno è Nicolò Casale. L'altro è Matteo Guendouzi.

Guendouzi e Casale: le passate esperienze con Tudor

Il minimo comune denominatore tra il difensore italiano e il centrocampista francese è proprio l'allenatore croato. E no, non è l'inizio di una barzelletta. Bensì un nuovo inizio che vedrebbe incrociarsi all'ombra del Colosseo le strade di Casale, Guendouzi e Tudor. I tre, infatti, hanno già condiviso parte di carriera. E lo hanno fatto con risultati eccellenti, soprattutto dal punto di vista personale.

Casale fu inamovibile perno della difesa a tre di Tudor

Tudor a Verona ha lasciato il segno. Ha raccolto un'eredità difficile, ma ha condotto l'Hellas alle porte dell'Europa. Stupendo l'Italia intera per un gioco fiammeggiante e spigoloso, uomo su uomo a tutto campo. Di quella squadra Casale era perno, praticamente inamovibile. Arrivò alla quarta giornata e non uscì più. Da domenica 19 settembre 2021, giorno di Verona - Roma, saltò solamente due giornate: una per infortunio, l'altra per squalifica. Nel resto della stagione portò a casa la bellezza di 2.407 minuti in campo e due assist. Guadagnandosi, di fatto, la chiamata della Lazio.

Guendouzi e Tudor: un rapporto altalenante

Ma se Casale volò nella capitale, anche Tudor fece le valigie. Si congedò da Verona e lasciò l'Italia in direzione Francia. Marsiglia, nello specifico. Oltralpe trovò una squadra qualificata alla Champions League e piena di talento. Soprattutto a centrocampo, dove poteva contare su un francese che dopo l'esperienza in Premier League era tornato in patria: Matteo Guendouzi. Il rapporto calciatore - allenatore visse sulle montagne russe. Prima l'amore, poi qualche litigio. Tanto che all'inizio l'attuale numero 8 della Lazio giocò con continuità. Era pedina importante nello scacchiere tattico. Sia da centrale sia da trequartista fece vedere cose importanti. Anche in Europa, dove mise a referto 2 gol solamente nel girone. Poi, però, qualcosa si ruppe. E nella seconda parte di stagione giocò meno. Rimase tre volte seduto in panchina e in altre due subentrò per un quarto d'ora. Tirando le somme, comunque, il bilancio statistico del rapporto Guendouzi - Tudor è positivo. Sotto la guida del tecnico croato, il francese ha totalizzato 2919 minuti in campo, segnato 5 gol e messo altrettante volte i compagni in condizione di trovare la rete.