Tempo di lettura: < 1 minuto

GUIDOLIN LAZIO – L’ultima esperienza su una panchina l’ha vissuta in Inghilterra, allo Swansea City, ma in Serie A, con 555 presenze, è al settimo posto nella classifica all-time. Francesco Guidolin, in un’intervista a Il Gazzettino, ha confidato di essere stato vicino alla Lazio in passato, salvo poi direzionare la sua vita professionale verso altre destinazioni.

Guidolin sulla sua carriera da allenatore

“Ero il giovane allenatore più richiesto, anche dall’Inter di Moratti e dalla Lazio di Cragnotti. Ho preferito restare dove avevo trovato la mia dimensione ideale, ovvero al Vicenza. Poi sono andato a Bologna, Palermo, Udinese, Monaco e in Premier. Il Napoli mi ha cercato quando ero a Udine, ma ho detto di no”.

