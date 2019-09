HAGI CLUJ LAZIO – Stella dell’allora Steaua Bucarest dal 1986 al 1990, prima di passare, in ordine, al Real Madrid, Brescia e Barcellona. Poi, il ritorno nel 2007, ma in panchina. Una fetta importante della carriera di Gheorghe Hagi è indissolubilmente legata al club principale rivale in patria del prossimo avversario della Lazio in Europa League. L’ex fuoriclasse rumeno, in un’intervista a Pro X, ha parlato del match tra i biancocelesti ed il Cluj.

Hagi: “La Lazio ha esperienza e maturità”

“I giocatori della Lazio hanno molta esperienza, hanno maturità, quindi mi aspetto che possa giocare una grande partita. Il CFR Cluj deve correre due volte più veloce di quanto fa in campionato per tenere testa”.