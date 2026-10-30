L’evento di Halloween della Lazio: sei calciatori bianocelesti intrappolati in un’escape room horror

In occasione di Halloween, la Lazio lancia un format inedito per la Serie A, coinvolgendo sei calciatori della prima squadra in una escape room a tema horror: ecco i dettagli e dove vederlo.

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Sei calciatori della Lazio nell’escape room a tema horror, ecco i dettagli

Ecco il comunicato del club, sull’evento a tema Halloween:

“Halloween 2026, la Lazio sfida Michael Myers: sei biancocelesti in un’escape room da brividi. Sei giocatori della Lazio, un’escape room e una sola missione: sfuggire a Michael Myers. Per Halloween 2026, il Club presenta un contenuto esclusivo, l’unico di questo genere per un club di Serie A”.

“Questa volta lo spirito di squadra serve per trovare la via d’uscita, risolvere enigmi e affrontare sorprese tutt’altro che rassicuranti. Tra paura, risate e colpi di scena, i tifosi potranno scoprire come se la cavano i biancocelesti in una sfida decisamente diversa dal solito. Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo? Appuntamento dalle ore 14.00 di oggi sull’App, sul sito e sul canale YouTube ufficiale del Club”

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