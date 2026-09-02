Pinamonti ok per Gattuso, ma il suo preferito era un altro: il retroscena

Andrea Pinamonti ha soddisfatto mister Gattuso, vista l’urgenza della Lazio di prendere una punta di peso in area di rigore; secondo alcuni retroscena, però, rivelati da Il Messaggero, il preferito del tecnico calabrese sarebbe stato Conrad Harder.

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Gattuso contento di Pinamonti, ma preferiva Harder: il retroscena

Conrad Harder, era questo il profilo ideale per Gennaro Gattuso. Secondo Il Messaggero le preferenze del tecnico toscano andavano tutte sull’attaccante danese, giovane e di prospettiva, nonché voglioso di riscattare una stagione passata in Germania del tutto insoddisfacente. I contatti con la Lazio ci sono stati, e Fabiani inizialmente ci ha provato, per poi però vedere la trattativa sfumarsi di giorno in giorno. Pinamonti ha comunque avuto l’avallo del tecnico biancoceleste e ci punterà a partire dalla trasferta di Udine.

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