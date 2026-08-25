Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Harder ai margini del Lipsia, la Lazio lo ha chiesto in prestito: le ultime

Published

2 ore ago

on

Harder Lazio

Un nuovo nome è spuntato per il calciomercato della Lazio nelle ultime ore: risponde a quello di Conrad Harder, attaccante del Lipsia classe 2005. Il giovane centravanti sembra ai margini del progetto del club tedesco, per questo Fabiani vorrebbe tentare il colpo in extremis.

Leggi anche: Al Dall’Ara presente anche Radu nel settore ospiti: eternamente laziale

Calciomercato: alla Lazio piace Harder del Lipsia, tutti gli aggiornamenti

Conrad Harder, attaccante classe 2005 in forza al Lipsia, in Germania. Centravanti giovane, di prospettiva, molto forte fisicamente e con ottime capacità aeree. Al momento il calciatore sembra fuori dal progetto del club tedesco e, per questo, nelle ultime ore, la Lazio si sarebbe fatta avanti per tentare un colpo in extremis. La formula sarebbe sempre quella del prestito, includendo nella formula anche un’opzione di acquisto. Il Galatasaray era sul giovane fino alla scorsa settimana.

185 cm, punta centrale, spesso paragonata a Rasmus Hojlund, di piede mancino veloce e potente fisicamente. Abilissimo nel gioco aereo, è dotato anche di una ottima tecnica individuale. Abile nel raccordare la squadra, nel farla salire e nella difesa del pallone. Infine, si riscontra anche una notevole capacità di aprire gli spazi favorendo gli inserimenti dei compagni. Nelle sue precedenti esperienze si annoverano il Nordsjælland e lo Sporting Lisbona.

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI