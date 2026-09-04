Hautekiet: “Avrei ascoltato la proposta della Lazio, ma non è arrivata”

Il difensore dello Standard Liegi Ibe Hautekiet è tornato a parlare del recente interesse della Lazio nel mercato estivo: le sue parole ai microfoni di dhnet.be.

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Le parole di Hautekiet sull’interesse della Lazio nei suoi confronti.

“Le voci sulla Lazio? Ovviamente ne ho parlato un po’ con il mio agente, ma gli ho spiegato di chiamarmi solo in caso di un’offerta concreta. Ma non è stato così. La Lazio è un grande club, avrei ascoltato quello che avevano da dire, ma non si è andati oltre. La mia clausola rescissoria? È una bella cifra, lo Standard Liegi ha fatto un ottimo lavoro. E significa che ho lavorato sodo per meritarmi questo riconoscimento. Ne ho parlato anche con l’allenatore, perché è venuto da me quando la notizia è trapelata dalla stampa. Abbiamo un buon rapporto e sono stato sincero con lui”.

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