CALCIOMERCATO LAZIO
Spunta Hautekiet, ma la strategia della Lazio è sempre la stessa
Dopo il fallimento delle piste Dominguez e Markmann, la Lazio osserva in giro per l’Europa altre occasioni di mercato per portare a casa un difensore centrale a prezzi contenuti: l’ultimo nome porta in Belgio, si tratta di Ibe Hautekiet.
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Nuova scommessa sul mercato per la Lazio, piace Hautekiet dello Standard Liegi.
Non vuole fallire altri obiettivi sul mercato la Lazio di Fabiani. Dopo aver visto sfumare Jonathan Asp, Carlos Espì, Sergi Dominguez e Noah Markmann, il club biancoceleste non vorrebbe esporsi ad altre brutte figure. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la lente di ingrandimento della dirigenza capitolina si sarebbe spostata in Belgio.
Piace il difensore centrale classe 2002 Ibe Hautekiet, fresco di rinnovo fino al 2029 con lo Standard Liegi, ma con l’accordo di lasciarlo partire in caso di offerta allettante. Ecco, qui viene il bello. Perché la Lazio come al solito vorrebbe proporre al club belga un prestito con diritto di riscatto, che difficilmente verrà accettato.
Chi è Hautekiet, il nuovo nome per la difesa della Lazio
Difensore ventiquattrenne di piede destro, alto 188 cm, si disimpegna discretamente anche come centrale di sinistra. Ha una valutazione di circa 4 milioni di euro, anche se il recente rinnovo del contratto potrebbe farla levitare.
Cresciuto nel settore giovanile del Club Brugge, è allo Standard Liegi dal 2023. Nel giro delle squadre giovanili nazionali, con pochissime presenze all’attivo. Un’altra pista tutta da scoprire, l’ennesima scommessa di Fabiani. In settimana è attesa una mossa concreta della Lazio.
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