Lazio, ricordi Kakuta? Hazard lo elogia: "Talento"

Tempo di lettura: < 1 minuto

HAZARD KAKUTA - Chissà quanti laziali ricorderanno Gael Kakuta. Una meteora che colpì il mondo Lazio nel 2014 senza lasciare il segno. Intervenuto nel podcast "Obi one" di John Obi Mikel, ex calciatore tra le altre del Chelsea, Eden Hazard ha definito il centrocampista che disputò pochi minuti in maglia biancoceleste come "talento".

Lazio, ricordi Kakuta: le parole di Hazard

"In più vi dirò un nome, e John Obi Mikel lo conosce. È veramente l'unico a cui dicevo “wow” in Francia: Gael Kakuta. Mi avete chiesto un talento. Kakuta è di gran lunga il numero uno. Spesso ho giocato contro di lui perché io ero nel Lille e lui nel Lens. È un derby nel nord della Francia".