Hernanes: “I laziali sono calorosi, tornerei subito alla Lazio”

Durante un’intervista ai microfoni del podcast Scontro Diretto, l’ex calciatore della Lazio, Hernanes, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste e della sua voglia di tornare nel club se potesse. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Hernanes su un possibile ritorno alla Lazio

“Tornerei alla Lazio, perché sarei potuto rimanere a vita. A Roma si sta troppo bene: i laziali sono molto calorosi, un po’ simili a noi brasiliani. Lì stavo benissimo. E quando riesco a rientrare a Roma è sempre una cosa meravigliosa”.

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