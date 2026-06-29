INTERVISTE
Hernanes: “Giocavo a calcio per vincere, se non riuscivo a farlo cambiavo squadra”
Hernanes ha concesso un’intervista ai microfoni del podcast Doppio Passo, l’ex calciatore brasiliano ha parlato del suo trasferimento dalla Lazio all’Inter fino all’esperienza con la Juventus. Ecco le sue parole:
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Le parole di Hernanes nell’intervista sul trasferimento dall’Inter alla Juventus
“Sono andato all’Inter per vincere. Quell’anno alla Lazio avevo conquistato la Coppa Italia contro la Roma, che è il massimo che puoi ottenere con quella maglia. Ho deciso di andare a Milano per provare a vincere altri titoli”.
Sul difficile periodo in nerazzurro
“Mi sono trovato bene, ma era un periodo di transizione per il club. Non è stato semplice ottenere risultati sul campo… Ho fatto un ulteriore passo andando alla Juventus. Io non giocavo a calcio per sentirmi bello, ma per vincere. Se non riuscivo a farlo, cambiavo squadra”.
Sui due anni alla Juventus
“Alla Juventus ho giocato da regista e, calcisticamente, non è stato il massimo per me. Essendo un giocatore brasiliano, fantasista e istintivo, ho dovuto reimparare a giocare. Prima facevo tante cose d’istinto. Da regista ho dovuto imparare a ragionare di più e, alla fine, è stato un percorso che mi è piaciuto molto”.
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