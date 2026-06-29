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INTERVISTE

Hernanes: “Giocavo a calcio per vincere, se non riuscivo a farlo cambiavo squadra”

Published

2 ore ago

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Hernanes ha concesso un’intervista ai microfoni del podcast Doppio Passo, l’ex calciatore brasiliano ha parlato del suo trasferimento dalla Lazio all’Inter fino all’esperienza con la Juventus. Ecco le sue parole:

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Le parole di Hernanes nell’intervista sul trasferimento dall’Inter alla Juventus

“Sono andato all’Inter per vincere. Quell’anno alla Lazio avevo conquistato la Coppa Italia contro la Roma, che è il massimo che puoi ottenere con quella maglia. Ho deciso di andare a Milano per provare a vincere altri titoli”.

Sul difficile periodo in nerazzurro

“Mi sono trovato bene, ma era un periodo di transizione per il club. Non è stato semplice ottenere risultati sul campo… Ho fatto un ulteriore passo andando alla Juventus. Io non giocavo a calcio per sentirmi bello, ma per vincere. Se non riuscivo a farlo, cambiavo squadra”.

Sui due anni alla Juventus

“Alla Juventus ho giocato da regista e, calcisticamente, non è stato il massimo per me. Essendo un giocatore brasiliano, fantasista e istintivo, ho dovuto reimparare a giocare. Prima facevo tante cose d’istinto. Da regista ho dovuto imparare a ragionare di più e, alla fine, è stato un percorso che mi è piaciuto molto”.

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Giornalista sportivo, trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è la missione che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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