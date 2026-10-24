ESCLUSIVA – Hidenori: “Signori e Nesta i miei idoli, amo la Lazio. Lotito? Deve andare via!”

Al microfono, in esclusiva, di Claudio Troilo

Si chiama Hidenori Masui, è giapponese, tifa Lazio e da Tokyo, città nella quale vive, ogni mattina dedica un post al presidente Lotito nel quale, per nulla velatamente, gli chiede di cedere il club; noi di Lazionews.eu lo abbiamo intervistato in esclusiva per farci raccontare come, quando e perché è nata questa passione travolgente che lo accompagna. Ne è venuta fuori una chiacchierata autentica, sincera, ricca di spunti e di inaspettate rivelazioni: una su tutte, l’amore per Beppe Signori.

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Le parole di Hidenori nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu

Ciao Hidenori, grazie per questa intervista. Partiamo dall’inizio: quando ti sei appassionato alla Lazio?

“Con precisione posso dirti che era la stagione 1994-95, più di trent’anni fa”.

Come mai proprio in quel momento? E perché la Lazio è la tua squadra preferita in Europa?

“Ti spiego. Il campionato di calcio professionistico giapponese è iniziato nel 1993. Prima di allora, lo sport professionistico era il baseball. Ho iniziato a seguire il calcio in quel periodo e l’estate successiva, nel 1994, Kazuyoshi Miura, all’epoca il fuoriclasse giapponese, si trasferì al Genoa, il che aumentò le opportunità di seguire il calcio straniero in Giappone. Fu allora che mi innamorai di Signori e della Lazio, che, con Signori al centro, metteva in mostra lo stile di gioco ultra-offensivo di Zeman. In seguito, ho seguito la Liga e, mentre vivevo in Spagna, mi piacevano anche l’Atletico Madrid e l’Athletic Bilbao, ma la Lazio è rimasta la mia prima squadra europea preferita, e quindi rimane tale”.

Segui la Lazio dal Giappone? Riesci?

“Certo, assolutamente. Grazie a Dazn posso seguire tutta la Serie A e ovviamente guardo la Lazio”.

Ci sono dei giocatori della Lazio che ami particolarmente? Se sì quali?

“In generale mi piace la squadra, quindi mi piacciono tutti i giocatori della Lazio. Se si tratta di giocatori ritirati, direi Signori e Nesta, ma se si tratta di un giocatore attualmente in forza alla Lazio, direi Zaccagni“.

Sei mai venuto all’Olimpico per assistere a una partita della Lazio? Nel caso ti piacerebbe tornarci?

“Ho visto una partita all’Olimpico nel settembre 2017. Quella è stata l’unica volta. Immobile ha segnato una tripletta, e la Lazio ha vinto 4-1 contro il Milan. Ovviamente, mi piacerebbe vedere un’altra partita della Lazio dal vivo”.

Ma veniamo alla tua protesta, seppur da lontano: perché chiedi che il presidente Lotito venda la Lazio?

“Per circa 22 anni, da quando Lotito è arrivato, ha risparmiato sugli acquisti dei giocatori e non ha mai aumentato il capitale, cosa che ho tollerato con pazienza. Ora però gli acquisti di giocatori sono vietati o limitati. Non riconosce gli errori del passato e non apporta quasi nessun miglioramento, quindi vorrei che lasciasse la Lazio al più presto”.

Sai che nella Capitale il derby è molto acceso: tu senti la rivalità con la Roma?

“Certo, certamente, li considero davvero rivali. Questa volta, grazie alle iniziative “Lotito Vattene”, abbiamo ricevuto messaggi di supporto non solo dai tifosi locali della Lazio, ma anche da altri tifosi italiani, come quelli del Milan. I tifosi della Roma hanno inviato messaggi come “Viva Lotito!”. e foto della maglia di Roma Nakata“.

La Lazio è seguita a Tokyo? Ci sono altri tifosi o anche dei Lazio Club?

“Ci sono circa 15 tifosi della Lazio a Tokyo, e c’è persino un fan club chiamato “Lazio Club Japan”. Quindi sì, siamo ancora pochi ma il seguito sta aumentando”.

Grazie per questa chiacchierata Hidenori. Per chiudere ti piacerebbe inviare un saluto a tutti i tifosi della Lazio?

“Abbiamo ricevuto molti messaggi di supporto da tifosi italiani della Lazio e non solo. Grazie mille. Abbiamo anche ricevuto un messaggio da una persona in viaggio a Tokyo che ci chiedeva di fare una foto insieme, e anche se mi piacerebbe accontentare tutti, a volte non posso per lavoro o per motivi personali. Chiedo scusa a coloro che non posso accontentare. Ma siamo tutti tifosi della Lazio, quindi condividiamo gli stessi sentimenti. Voglio che la Lazio diventi una grande squadra e vorrei sostenerla insieme a tutti voi. Io sono uno di voi, seppur da lontano. Vi saluto tutti”.

di Claudio Troilo

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