LAZIO FIORENTINA HOEDT – La Lazio è pronta a scendere in campo contro la Fiorentina. Il match è valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste e di Dazn ha parlato della partita Wesley Hoedt.

Intervista Hoedt: sul suo stato di forma e sulla squadra

“Sto in forma, mi sono allenato bene. Oggi partita importantissima, dobbiamo essere onesti con noi stessi: occorre sistemare la classifica. Oggi grande chance per farlo”.

Su Lazio Fiorentina

“Dobbiamo stare uniti, è la cosa più importante e penso che lo saremo sempre. Sotto questo punto di vista stiamo bene. Oggi è una gara decisiva. Dobbiamo sputare sangue per i tifosi, la famiglia e la società. Dobbiamo giocare e lottare di più. Se lo facciamo possiamo tornare quelli dello scorso anno”.

Sui tifosi

“I tifosi sono importantissimi per tutte le squadre, ci mancano, ma non possiamo averli purtroppo. Abbiamo tra le tifoserie migliori al mondo perché ci fanno dare qualcosa in più. Dobbiamo rispettarli e dare il 100% in campo per loro”.

