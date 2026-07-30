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INTERVISTE

Lazio Women, Holmstrom: “Club perfetto per me. Era scritto nelle stelle”

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3 ore ago

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Holmstrom intervista Lazio Women

Prima intervista da calciatrice della Lazio Women per Andrea Holmstrom, un trasferimento che secondo la biancoceleste era in qualche modo già scritto nelle stelle.

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Le parole di Holmstrom nell’intervista ufficiale della Lazio

“Sono davvero entusiasta, sono in un grande club e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con le compagne e vivere la preparazione estiva. Ho sempre giocato in Norvegia, ma sapevo che prima o poi avrei voluto andare all’estero per giocare a calcio. L’Italia è famosa per avere un calcio tattico e intelligente, la Lazio è un grande club e quando ho avuto l’opportunità ho voluto prenderla al volo. Della Norvegia mi mancherà soprattutto la natura, una cosa che adoro, oltre alla mia famiglia e agli amici. Voglio continuare a crescere dal punto di vista tattico, nel modo di giocare con il possesso del pallone. E penso che l’idea calcistica in Italia, soprattutto qui alla Lazio, si adatti molto bene alle mie caratteristiche”. 

Holmstrom sulla scelta scritta nel destino

“Mi definirei come una giocatrice aggressiva e proiettata all’attacco. Mi piace essere propositiva in fase offensiva, ma anche giocare gli uno contro uno sia in avanti che in difesa. Mi piace affrontare con determinazione i duelli e credo di essere anche una giocatrice che sa guidare la squadra, facendo sentire la propria presenza anche dalla difesa. Il tatuaggio ‘Amore’? Sì, ce l’ho qui sul braccio sinistro l’ho fatto qualche anno fa e mi piace pensare che fosse scritto nelle stelle che un giorno avrei giocato per la Lazio”.

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