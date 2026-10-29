La Lazio pensa al dopo Mizuno: Hummel in pole

Dopo la suggestione Adidas e la voce Joma, emerge una nuova indiscrezione sul nuovo sponsor della Lazio in vista della prossima stagione: Hummel, infatti, potrebbe stringere un accordo con i biancocelesti per raccogliere l’eredità della partnership con Mizuno, in scadenza nel giugno 2027.

LEGGI ANCHE: A valanga in trasferta: eguagliato il dato dello scorso anno

Secondo quanto svelato da Calcio e Finanza, le trattative fra la Lazio e Hummel per un accordo commerciale sarebbe in fase molto avanzata. Potrebbe dunque essere il brand danese fondato nel 1923 e noto per i tre galloni il nuovo sponsor tecnico, dopo il cinquennio di partnership con Mizuno che ha portato nelle casse biancocelesti circa 5 milioni di euro a stagione.

Già fornitore di divise calcistiche di importanti squadre europee come Real Betis, Werder Brema e Colonia, Hummel potrebbe entrare anche nel mercato italiano legandosi a una squadra storica e con un bacino di tifosi affezionati come la Lazio.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP