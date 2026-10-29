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La Lazio pensa al dopo Mizuno: Hummel in pole

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5 ore ago

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Hummel nuovo sponsor Lazio

Dopo la suggestione Adidas e la voce Joma, emerge una nuova indiscrezione sul nuovo sponsor della Lazio in vista della prossima stagione: Hummel, infatti, potrebbe stringere un accordo con i biancocelesti per raccogliere l’eredità della partnership con Mizuno, in scadenza nel giugno 2027.

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Hummel nuovo sponsor della Lazio per il prossimo campionato? Gli aggiornamenti

Secondo quanto svelato da Calcio e Finanza, le trattative fra la Lazio e Hummel per un accordo commerciale sarebbe in fase molto avanzata. Potrebbe dunque essere il brand danese fondato nel 1923 e noto per i tre galloni il nuovo sponsor tecnico, dopo il cinquennio di partnership con Mizuno che ha portato nelle casse biancocelesti circa 5 milioni di euro a stagione.

Già fornitore di divise calcistiche di importanti squadre europee come Real Betis, Werder Brema e Colonia, Hummel potrebbe entrare anche nel mercato italiano legandosi a una squadra storica e con un bacino di tifosi affezionati come la Lazio.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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