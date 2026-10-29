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La Lazio pensa al dopo Mizuno: Hummel in pole
Dopo la suggestione Adidas e la voce Joma, emerge una nuova indiscrezione sul nuovo sponsor della Lazio in vista della prossima stagione: Hummel, infatti, potrebbe stringere un accordo con i biancocelesti per raccogliere l’eredità della partnership con Mizuno, in scadenza nel giugno 2027.
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Hummel nuovo sponsor della Lazio per il prossimo campionato? Gli aggiornamenti
Secondo quanto svelato da Calcio e Finanza, le trattative fra la Lazio e Hummel per un accordo commerciale sarebbe in fase molto avanzata. Potrebbe dunque essere il brand danese fondato nel 1923 e noto per i tre galloni il nuovo sponsor tecnico, dopo il cinquennio di partnership con Mizuno che ha portato nelle casse biancocelesti circa 5 milioni di euro a stagione.
Già fornitore di divise calcistiche di importanti squadre europee come Real Betis, Werder Brema e Colonia, Hummel potrebbe entrare anche nel mercato italiano legandosi a una squadra storica e con un bacino di tifosi affezionati come la Lazio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
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|Como
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|9
|5
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|8
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|4
|8
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|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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