CALCIOMERCATO LAZIO
Per l’attacco la Lazio guarda in Inghilterra: ecco il classe 2008 del Leicester City
Non solo i nomi di Mauro Icardi e Andrea Pinamonti, per l’attacco la Lazio starebbe monitorando anche il mercato inglese: sul taccuino di Fabiani, infatti, è spuntato anche il nome del classe 2008 del Leicester City Lorenz Hutchinson.
Leggi anche: De Grandis: “Malissimo le scelte di Gattuso. Ieri la Lazio ha giocato in trasferta”
Calciomercato: Hutchinson nuovo nome per l’attacco della Lazio, tutti gli aggiornamenti
Come riportato da Pete O’Rourke su X, giornalista di Football Insider, la Lazio starebbe monitorando per l’attacco anche il classe 2008 del Leicester City, Lorenz Hutchinson. Il club biancoceleste avrebbe già inoltrato un’offerta, anche se sul giovane talento ci sarebbero anche molte altre squadre. Nell’ultima stagione, nel campionato Under 18, ha segnato 15 gol in 15 partite giocate.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Ritorno di fiamma per Dominguez? Gli ultimi giorni di mercato possono cambiare tutto
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Gimenez sempre più lontano: accordo trovato tra l’attaccante e il Porto
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Sprint Pinamonti, c’è l’incontro con l’agente: è lui il bomber che manca?
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Ratkov alla porta: il serbo avrebbe aperto alla cessione