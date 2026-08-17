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Per l’attacco la Lazio guarda in Inghilterra: ecco il classe 2008 del Leicester City

Published

58 minuti ago

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Hutchinson Lazio

Non solo i nomi di Mauro Icardi e Andrea Pinamonti, per l’attacco la Lazio starebbe monitorando anche il mercato inglese: sul taccuino di Fabiani, infatti, è spuntato anche il nome del classe 2008 del Leicester City Lorenz Hutchinson.

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Calciomercato: Hutchinson nuovo nome per l’attacco della Lazio, tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Pete O’Rourke su X, giornalista di Football Insider, la Lazio starebbe monitorando per l’attacco anche il classe 2008 del Leicester City, Lorenz Hutchinson. Il club biancoceleste avrebbe già inoltrato un’offerta, anche se sul giovane talento ci sarebbero anche molte altre squadre. Nell’ultima stagione, nel campionato Under 18, ha segnato 15 gol in 15 partite giocate.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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