Hysaj può ripartire dalla Spagna: c’è l’interesse dell’Elche

Elseid Hysaj potrebbe proseguire la propria carriera in Spagna: il terzino albanese, ex giocatore della Lazio, è infatti finito nel mirino dell’Elche, club interessato a rinforzare la propria corsia difensiva.

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Hysaj all’Elche, tutte le novità

Le voci di un suo passaggio al Bologna sono state cancellate dopo l’ufficialità di Darmian. Elseid Hysaj ha però un altro club interessato: si tratta dell’Elche, club spagnolo, che secondo Tuttomercatoweb, potrebbe chiudere per il terzino che attualmente è in prestito.

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