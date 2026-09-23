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Hysaj, dalla Lazio alla Serie B: nuova squadra per l’ex biancoceleste
Dopo cinque anni di Lazio, Elseid Hysaj la scorsa estate ha lasciato il club e a metà settembre si ritrova svincolato: secondo Tuttomercatoweb, però, il terzino albanese ancora nel giro della nazionale potrebbe a breve ripartire dalla Serie B.
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Hysaj dopo la Lazio: avventura in Serie B
Secondo il portale di TMW, Hysaj piacerebbe in serie cadetta, in particolar modo all’Ascoli che avrebbe offerto al classe 1994 un contratto biennale con adeguamento del contratto in caso di promozione in Serie A. Ora la palla passa all’ex biancoceleste che dovrà dare al club una risposta.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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