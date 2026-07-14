Hysaj lascia la Lazio ma non la Serie A? Ci pensa il Lecce

L’avventura di Elseid Hysaj alla Lazio si è conclusa, e il terzino è alla ricerca di una nuova squadra: vi avevamo già parlato del possibile interesse del Parma, ma ora c’è un altro club italiano sulle sue tracce, nella prossima finestra di mercato: il Lecce.

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Hysaj, ex terzino della Lazio, potrebbe finire a Lecce nel prossimo calciomercato

AGGIORNAMENTO 14 LUGLIO – A distanza di mesi parrebbe confermato l’interesse da parte del Lecce per Elseid Hysaj che, svincolato dalla Lazio, è in cerca di una nuova squadra. I salentini sarebbero alla finestra secondo quanto affermato da Sky Sport.

Dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata, che ha dato entusiasmo e fiducia, il Lecce si vuole rafforzare, e potrebbe farlo lanciandosi alla carica per il terzino, come riporta 433 Albania.

Quello tra i salentini e l’albanese sarebbe un ritorno di fiamma, dopo i tentativi di prestito a gennaio 2025, non andati a buon fine per la richiesta della Lazio di contribuire al pagamento di metà dell’ingaggio del terzino, e per il contemporaneo infortunio di Lazzari. A un anno e mezzo di distanza, e senza il peso del gravoso contratto con i biancocelesti, la trattativa potrebbe tornare in pista.

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