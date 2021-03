Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO HYSAJ – In attesa di capire il futuro di Simone Inzaghi a fine stagione, la Lazio continua a monitorare Elseid Hysaj, terzino destro albanese in forza al Napoli.

Possibile arrivo a parametro 0

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il terzino albanese sarebbe ai ferri corti con il Napoli, con l’agente che a più riprese ha ribadito di voler cercare un’altra destinazione per il proprio assistito. Per giugno, dunque, è spuntato l’interesse della Lazio, intenzionata a portarlo a 0 a Roma per rinforzare la fascia destra della difesa.

