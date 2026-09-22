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Lo strano caso Hysaj: ancora senza squadra ma rientra tra i convocati dell’Albania

Published

2 ore ago

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Campo di allenamento Lazionews.eu

L’ex terzino della Lazio Elseid Hysaj è ancora senza squadra dopo essersi svincolato dalla Lazio in estate, tuttavia il CT Maran ha comunque deciso di convocarlo per i prossimi impegni dell’Albania in Nations League.

Leggi Anche: Braglia: “Lazio? Non penso possa arrivare in Champions ma in Europa League si”

I convocati di Maran per l’Albania

PORTIERI: Etrit Berisha, Alen Sherri, Mario Dajsinani e Simon Simoni.

DIFENSORI: Berat Gjimshiti, Ardian Ismajli, Marash Kumbulla, Klisman Cake, Samuele Sina, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj e Ivan Balliu.

CENTROCAMPISTI: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Arbër Hoxha, Taulant Seferi, Anis Mehmeti, Ernest Muçi e Sabah Kerjota.

ATTACCANTI: Rey Manaj, Mirlind Daku, Myrto Uzuni e Cristian Shpendi.

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14 Torino 4 5
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