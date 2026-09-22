NOTIZIE
Lo strano caso Hysaj: ancora senza squadra ma rientra tra i convocati dell’Albania
L’ex terzino della Lazio Elseid Hysaj è ancora senza squadra dopo essersi svincolato dalla Lazio in estate, tuttavia il CT Maran ha comunque deciso di convocarlo per i prossimi impegni dell’Albania in Nations League.
Leggi Anche: Braglia: “Lazio? Non penso possa arrivare in Champions ma in Europa League si”
I convocati di Maran per l’Albania
PORTIERI: Etrit Berisha, Alen Sherri, Mario Dajsinani e Simon Simoni.
DIFENSORI: Berat Gjimshiti, Ardian Ismajli, Marash Kumbulla, Klisman Cake, Samuele Sina, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj e Ivan Balliu.
CENTROCAMPISTI: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Arbër Hoxha, Taulant Seferi, Anis Mehmeti, Ernest Muçi e Sabah Kerjota.
ATTACCANTI: Rey Manaj, Mirlind Daku, Myrto Uzuni e Cristian Shpendi.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI13 ore ago
Cataldi scalpita: contro l’Arezzo il primo assaggio di campo
-
INFORTUNATI10 ore ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto un controllo venerdì
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Dele-Bashiru ha recuperato, è pronto a tornare: ecco quando!