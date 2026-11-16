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Hysaj nella storia, da svincolato segna in nazionale: Albania promossa
Hysaj ha lasciato la Lazio ed è da tempo svincolato, nonostante questo il terzino fa ancora parte della nazionale dell’Albania e contro la Bielorussia ha segnato un goal doppiamente storico.
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Hysaj svincolato segna con l’Albania: un goal che vale la storia
L’ex biancoceleste è tra i pochissimi giocatori che da svincolati sono riusciti ad andare in goal vestendo la maglia della propria nazionale. Goal tutt’altro che scontato per il terzino che ha siglato il 2-0 contro la Bielorussia, un match che era un vero e proprio spareggio per la promozione. Anche grazie al goal di Hysaj, l’Albania è riuscita ad ottenere l’accesso la Lega B della Nations League.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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