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Hysaj cerca ancora squadra: intanto si allena con il suo ex club

Published

2 ore ago

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Hysaj vecchia squadra

Elseid Hysaj ha terminato il percorso alla Lazio in estate e ad ora, siamo alla fine di ottobre, è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione: oggi l’esperto Gianluca Di Marzio ha però raccontato di come l’albanese sia tornato a svolgere alcuni allenamenti con la sua vecchia squadra.

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Hysaj si allena: è tornato nella sua vecchia squadra

Un ritorno alle origini vero e proprio per l’ex Lazio che in questi giorni è tornato ad assaporare il campo e lo ha fatto grazie all’Empoli. Società che lo ha portato in Italia da giovanissimo e che oggi lo ha dunque ritrovato. Pensare ad un trasferimento ufficiale ad oggi non sembra facile ma in futuro nulla va escluso. In Serie A hanno pensato a Hysaj ma dopo diversi mesi nessuno sembrerebbe essersi ancora mosso in maniera concreta.

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