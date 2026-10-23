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Hysaj cerca ancora squadra: intanto si allena con il suo ex club
Elseid Hysaj ha terminato il percorso alla Lazio in estate e ad ora, siamo alla fine di ottobre, è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione: oggi l’esperto Gianluca Di Marzio ha però raccontato di come l’albanese sia tornato a svolgere alcuni allenamenti con la sua vecchia squadra.
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Hysaj si allena: è tornato nella sua vecchia squadra
Un ritorno alle origini vero e proprio per l’ex Lazio che in questi giorni è tornato ad assaporare il campo e lo ha fatto grazie all’Empoli. Società che lo ha portato in Italia da giovanissimo e che oggi lo ha dunque ritrovato. Pensare ad un trasferimento ufficiale ad oggi non sembra facile ma in futuro nulla va escluso. In Serie A hanno pensato a Hysaj ma dopo diversi mesi nessuno sembrerebbe essersi ancora mosso in maniera concreta.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
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|5
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|6
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|4
|7
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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