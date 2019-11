LAZIO CALCIATORI COSTOSI – Transfermarkt ha stilato la classifica dei 100 calciatori più costosi al mondo, prendendo in considerazione alcuni parametri di studio come: l’età, le presenze in Nazionale e quelle nelle competizioni internazionali con i club, i traguardi raggiunti, i trofei già vinti e l’aspettativa di crescita del calciatori in questione e altri termini di analisi. In questa speciale classifica è presente anche un giocatore della Lazio. Ovvero Sergej Milinkovic-Savic, che si posiziona al 57esimo posto con un valore stimato dal noto sito di 65 milioni di euro.

I 100 calciatori più costosi al mondo: il podio

A comporre, invece, il podio sono due calciatori del PSG e uno del Liverpool. Al primo posto c’è Kylian Mbappé con un valore di 200 milioni, al secondo Neymar con 180 milioni e al terzo Mohamed Salah con 150 milioni.