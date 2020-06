Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LAZIO SCUDETTO – In casa Lazio tutto è pronto per la ripartenza e la società non vuole lasciare nulla al caso. Nella giornata di venerdì, la squadra si è riunita a Formello per affrontare alcuni temi in vista del campionato. Sono tutti pronti, uniti e compatti. Tutti vogliono lottare per il primo posto e l’obiettivo è quello di rafforzare la sintonia e far sì che i giocatori si sentano una cosa sola.

La forza del gruppo biancoceleste

Quest’anno spesso la Lazio è stata spesso paragona ad una “famiglia”, a simboleggiare la forte unione che c’è tra tutti i giocatori. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, a Formello, i giocatori hanno giurato di dare tutto per il tricolore. Fin dalla ripresa degli allenamenti il gruppo si è mostrato armonioso e coeso. Soprattutto voglioso di raggiungere un obiettivo importante. Ripartire bene con l’Atalanta potrebbe essere un ulteriore incentivo per far bene per tutto il resto della stagione. Sicuramente peseranno le assenze di alcuni titolari come Luiz Felipe e Lulic, oltre a quella probabile di Leiva, mentre Marusic cercherà fino all’ultimo di esserci sull’out di sinistra. Nonostante ciò, gli altri leader di squadra come Milinkovic e Strakosha continuano a motivare i propri compagni. Sarà una battaglia dura, ma i biancocelesti hanno le carte in regole per lottare fino alla fine.

