NEWS DELLA GIORNATA – Nella giornata di domani la Lazio inaugurerà il 2021 con la gara contro il Genoa. Dopo un avvio di stagione non eccezionale, le aquile sono pronte a tornare a volare. Vediamo nel dettaglio tutte le notizie di oggi.

Verso Genoa-Lazio, le ultime in casa biancoceleste

In casa Lazio si respira un clima positivo circa il rinnovo di Simone Inzaghi, il quale in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “la Lazio è la mia priorità, troverò un accordo con Lotito“. Anche da Formello sono giunte ottime notizie circa l’impiego di Leiva nella gara di domani contro il Genoa dell’ex Ballardini, il quale dovrà fare a meno di Pandev. Nell’attacco biancoceleste, invece, c’è un ballottaggio tra Caicedo e Muriqi, visto l’infortunio di Correa. A centrocampo al fianco del brasiliano rientrante, non mancheranno Luis Alberto e Milinkovic, con quest’ultimo che è stato dichiarato lo specialista delle punizioni nel 2020.

Le altre notizie di oggi

Il Coronvirus continua ad essere una problematica centrale in Italia e non solo. Infatti, la Premier League si è vista costretta a rinviare il match tra Fulham e Burnley a causa di un focolaio. In Ligue 1, invece, è ufficiale l’arrivo di Pochettino sulla panchina dl PSG. Dalla Spagna arrivano accuse pesanti verso il Real Madrid da Laporta, ex presidente del Barcellona il quale sostiene che il VAR sia a favore dei blancos. Sul fronte mercato, Giampaolo, allenatore del Torino ha parlato della situazione Izzo in casa granata. Extra-calcio: Papa Francesco esalta lo sport, definendolo un esempio di lealtà. Infine, ecco i risultati notturni dell’NBA.

