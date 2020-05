Tempo di lettura: < 1 minuto

CONTE SPADAFORA SERIE A – C’è un clima teso tra il mondo del calcio e il governo, nonché all’interno del governo stesso. Infatti, al premier Giuseppe Conte non sarebbero piaciute le alcune dichiarazioni di Vincenzo Spadafora che in queste ultime ore sta rimanendo sempre più solo.

Conte pretende delle risposte da Spadafora

Il premier è rimasto spiazzato dalle parole di Spadafora, in quanto ritiene che si debba far di tutto per riuscire a far ripartire il calcio, soprattutto per questioni economiche. In questo momento Vincenzo Spadafora non sta raccogliendo consensi e sta combattendo una battaglia in solitaria. Giuseppe Conte vuole dei chiarimenti dopo le ultime affermazioni, in quanto il Ministro dello Sport in questo momento non sembra riesca a rimanere obiettivo. Per questo motivo ha chiesto informazioni dettagliate sulle scelte di Spadafora: se non un vero e proprio dossier, almeno dei chiarimenti molto approfonditi.

