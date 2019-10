LAZIO CASA TRASFERTA – L’inizio di stagione della Lazio è semplice da capire. Biancocelesti a due facce, dominanti in casa e sofferenti in trasferta. Un andamento che si manifesta sia in campionato, sia in Europa League, una rotta da invertire per poter raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati, come riporta il Corriere dello Sport.

Dr Jekyll e Mister Hyde

Due volti, quelli della formazione di Inzaghi, che all’Olimpico ha collezionato 10 punti nelle due competizioni superando Parma, Genoa, Rennes e pareggiando, immeritatamente, il derby con la Roma. Fuori dalla capitale una sola vittoria, seppur scintillante, con la Sampdoria all’esordio, poi i crolli con Spal, Cluj ed Inter, fino al pareggio di domenica con il Bologna. Con un occhio alla classifica, la Lazio è terza per punti fatti in casa (dietro Inter e Juventus, a 9), ma appena 13esima per punti fuori. Numeri che rendono ancora più evidente un problema da risolvere prima che sia troppo tardi.