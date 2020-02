Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PARMA TIFOSI – “Parma stiamo arrivando” è questo il motto che capeggia tra i tifosi della Lazio in questi giorni. Il pareggio infrasettimanale contro il Verona non ha scoraggiato i sostenitori biancocelesti che sono, invece, pronti a invadere Parma in vista della trasferta di domenica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono 3mila al momento i biglietti venduti per il settore ospiti del Tardini. Ne restano ancora circa 800 e la sensazione, quindi, è che il numero andrà aumentando.

Lazio, i tifosi invadono Parma

Un esodo simile si era visto già nel 2018 quando, sempre a Parma, una delle trasferte preferite dai tifosi biancocelesti, furono in 4mila. In 5mila, invece, nel 2010 al Dall’Ara contro il Bologna. I sostenitori della Lazio credono e sognano la Champions e non vogliono lasciare la squadra sola.

