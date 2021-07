Ianni: “Fortunato a conoscere Sarri. Alla Lazio ci hanno accolto bene”

- Advertisement -

IANNI LAZIO INTERVISTA – Giro di dichiarazioni nello staff di mister Maurizio Sarri. Dopo l’intervista rilasciata da Allavena i microfoni della radio ufficiale biancoceleste hanno raggiunto anche il collaboratore del Comandante, Marco Ianni. Ecco le sue parole sulla preparazione della Lazio in vista della stagione che si avvicina.

L’arrivo alla Lazio

“Siamo alla fine di questo ritiro, che sta andando molto bene. Ci siamo subito amalgamati con il nuovo staff tecnico e le idee di mister Sarri, c’è una bella alchimia. La strada è ovviamente ancora lunga ma le sensazioni sono molto positive. Abbiamo avuto delle riunioni con il mister, io invece mi confronto quotidianamente con Martusciello e Ianni.”

Il lavoro con Sarri

“Sarri ci ha parlato della gestione degli allenamenti e delle riprese tattiche che vuole, soprattutto con il drone. Lavoriamo bene e uniti in tutti i reparti ed è questo quello che conta. Già con Inzaghi usavamo il drone, al termine di ogni allenamento taglio il filmato della seduta e lo metto a loro disposizione.”

Percorso professionale

“Faccio questo lavoro da 15 anni, in questo tempo c’è stata un’evoluzione importante: prima bastava saper montare i video, mentre oggi bisogna conoscere bene anche la tattica. Sono alla Lazio dall’estate del 2015 e continuo sempre ad imparare, sono molto felice. Schemi di Sarri? Davanti a me ho un’enciclopedia, per ora sono arrivato a pagina 20 (ride, ndr)”.