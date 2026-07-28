Ibrahimovic, ex Lazio: “Lotterò per un posto nel Bayern”

Arijon Ibrahimovic, dopo tanti prestiti, vuole provare a prendersi un posto nella rosa del Bayern Monaco: l’ex calciatore della Lazio a Formello non ha impressionato, ma ora ha un’opportunità d’oro, perché è stato aggregato al ritiro estivo della squadra di Kompany; in un’intervista ha parlato del futuro che auspica per se stesso.

Leggi anche: “Ferrajolo: “Grande amore per la Lazio, ma guerra fino in fondo a Lotito!”

Arijon Ibrahimovic, ora al Bayern, ha parlato del suo futuro in un’intervista

“Sono incredibilmente emozionato di avere l’opportunità di giocare qui, per il club più grande del mondo. Voglio assolutamente sfruttare al massimo questa occasione e sono felicissimo. Ora voglio dare il massimo in ogni allenamento”.

Ibrahimovic su dove gradirebbe giocare

“Potrei essere la riserva di Luis Díaz sulla fascia sinistra. Posso imparare molto da lui, soprattutto per quanto riguarda il gioco nell’uno contro uno e la sua intensità. Voglio accumulare più minuti possibile. Devo dimostrare il mio valore qui, spero di avere la mia occasione e poi spero di sfruttarla al meglio. Il mio primo obiettivo è affermarmi qui, dare il massimo e lottare per un posto da titolare. Vedremo cosa succederà in futuro. La mia attenzione è completamente rivolta al Bayern”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP