Bayern Monaco, Kompany punterà sull’ex Lazio Ibrahimovic

Dopo vari prestiti in giro per l’Europa, Lazio compresa, Arijon Ibrahimovic entrerà in pianta stabile nella rosa del Bayern Monaco: il centrocampista tedesco ha rinnovato con i campioni della Bundesliga fino al 2028.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni

L’ex Lazio Ibrahimovic ha rinnovato con il Bayern Monaco, le parole del ds del club tedesco Christoph Freund.

“Arijon è arrivato al Bayern Monaco a soli dodici anni e ha compiuto il suo percorso passo dopo passo, passando dal nostro Campus e attraverso esperienze di prestito mirate. Soprattutto nell’ultimo, ottimo anno a Heidenheim ha imparato molto a livello personale, e ora è pronto per il Bayern Monaco. La sua crescita è un esempio perfetto delle opportunità che offriamo ai nostri giovani talenti. Adesso per lui non si tratta più solo di imparare, ma di passare all’attacco, qui al Bayern”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP