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Bayern Monaco, Kompany punterà sull’ex Lazio Ibrahimovic
Dopo vari prestiti in giro per l’Europa, Lazio compresa, Arijon Ibrahimovic entrerà in pianta stabile nella rosa del Bayern Monaco: il centrocampista tedesco ha rinnovato con i campioni della Bundesliga fino al 2028.
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L’ex Lazio Ibrahimovic ha rinnovato con il Bayern Monaco, le parole del ds del club tedesco Christoph Freund.
“Arijon è arrivato al Bayern Monaco a soli dodici anni e ha compiuto il suo percorso passo dopo passo, passando dal nostro Campus e attraverso esperienze di prestito mirate. Soprattutto nell’ultimo, ottimo anno a Heidenheim ha imparato molto a livello personale, e ora è pronto per il Bayern Monaco. La sua crescita è un esempio perfetto delle opportunità che offriamo ai nostri giovani talenti. Adesso per lui non si tratta più solo di imparare, ma di passare all’attacco, qui al Bayern”.
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