Icardi alla Lazio: c’è da crederci?

La suggestione di mercato del giorno giunge dall’estero e lascia perplessi: la Lazio sarebbe interessata a Mauro Icardi; a riportarlo è il portale di rumor di mercato TransferFeed, non sempre attendibile, secondo cui l’argentino sarebbe uno degli obiettivi principali del club per l’attacco, insieme a Santiago Gimenez del Milan. Al momento l’ex Inter è senza contratto, dal momento che si è svincolato dal Galatasaray. A 33 anni non disdegnerebbe un rientro in Italia, sebbene lo seguano anche società brasiliane e arabe.

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La Lazio sarebbe sulle tracce di Mauro Icardi

Pur rispettando il lavoro di TransferFeed, viene molto difficile pensare a Icardi alla Lazio, soprattutto per quanto riguarda il costo dell’ingaggio. In Turchia, l’attaccante guadagnava dieci milioni di euro netti a stagione: una cifra irraggiungibile non solo per il club di Formello, ma anche per quasi tutte le squadre di Serie A. A maggior ragione, se pensiamo che i biancocelesti devono fare i conti con un mercato a saldo zero.

Se poi le ragioni economiche non fossero sufficienti, si consideri che la Lazio ha apertamente parlato di una strategia di abbassamento del monte ingaggi e di un desiderio di ringiovanimento della rosa. Un trentatreenne che guadagna tanto quanto pesa non sembra rientrare in nessuno di questi due parametri.

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