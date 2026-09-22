Icardi fermato alla guida con la patente scaduta: arriva la sospensione in Argentina

Mauro Icardi, protagonista delle voci di mercato legate alla Lazio nelle ultime settimane, non potrà guidare in Argentina per un lungo periodo, è stato infatti sottoposto a un provvedimento di sospensione dopo che le autorità hanno scoperto che si trovava al volante con una patente scaduta.

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Icardi, patente ritirata in Argentina

L’attaccante ex Inter e PSG è stato sottoposto a un provvedimento di sospensione dopo che le autorità hanno scoperto che si trovava al volante con una patente scaduta dal maggio 2019. Il Sottosegretariato di Stato per la Sicurezza Stradale ha quindi disposto il ritiro preventivo del documento. La decisione è stata poi comunicata anche dal Ministero dei Trasporti argentino attraverso i propri canali social. Una vicenda che coinvolge l’attaccante in un momento particolare sul fronte calcistico, visto che fino a pochi giorni fa il suo nome era stato accostato alla Lazio come possibile obiettivo di mercato.

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