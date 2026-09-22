NOTIZIE
Icardi fermato alla guida con la patente scaduta: arriva la sospensione in Argentina
Mauro Icardi, protagonista delle voci di mercato legate alla Lazio nelle ultime settimane, non potrà guidare in Argentina per un lungo periodo, è stato infatti sottoposto a un provvedimento di sospensione dopo che le autorità hanno scoperto che si trovava al volante con una patente scaduta.
Leggi anche: Il bilancio del 2026 è ancora in rosso: le plusvalenze non bastano
Icardi, patente ritirata in Argentina
L’attaccante ex Inter e PSG è stato sottoposto a un provvedimento di sospensione dopo che le autorità hanno scoperto che si trovava al volante con una patente scaduta dal maggio 2019. Il Sottosegretariato di Stato per la Sicurezza Stradale ha quindi disposto il ritiro preventivo del documento. La decisione è stata poi comunicata anche dal Ministero dei Trasporti argentino attraverso i propri canali social. Una vicenda che coinvolge l’attaccante in un momento particolare sul fronte calcistico, visto che fino a pochi giorni fa il suo nome era stato accostato alla Lazio come possibile obiettivo di mercato.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI7 ore ago
Cataldi scalpita: contro l’Arezzo il primo assaggio di campo
-
INFORTUNATI4 ore ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto un controllo venerdì
-
NOTIZIE1 giorno ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Dele-Bashiru ha recuperato, è pronto a tornare: ecco quando!