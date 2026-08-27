Icardi può essere ancora un’opzione per la Lazio? Qualcosa è cambiato

Con l’arrivo di Pinamonti a Formello, il mercato della Lazio nel reparto offensivo potrebbe essersi concluso, ma come spesso accade nelle ultimissime ore delle trattative, possono avvenire dei ritorni di fiamma improvvisi: ecco perché Icardi può essere uno di questi.

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Icardi aveva detto no alla Lazio, ma le cose potrebbero essere cambiate.

Il presidente Lotito era sceso in campo in prima persona per provare a portare Mauro Icardi alla Lazio. Il centravanti argentino, al quale era stato offerto un triennale da 3 milioni a stagione, aveva rifiutato la destinazione capitolina. Alla base di tale decisione la mancata partecipazione del club ad una competizione europea e lo scarso valore tecnico della rosa. E allora perché ancora qualcuno ipotizza che Maurito possa diventare il colpo low cost dei biancocelesti?

Innanzitutto perché rispetto a qualche giorno fa la Lazio si è rinforzata con tre acquisti di ottimo livello: Frattesi, Sutalo e Pinamonti. Sicuramente la competitività della squadra di Gattuso è cresciuta, come dimostra anche l’ottimo esordio in campionato a Bologna.

Icardi è ancora svincolato.

Il secondo motivo che potrebbe portare ad un clamoroso ritorno di fiamma è che il giocatore argentino non si è ancora accordato con nessun club. Icardi non ha mai nascosto la voglia di tornare in Serie A e la Lazio, ironia della sorte, potrebbe essere la piazza migliore che possa offrirgli tale opportunità.

Ovviamente per far sì che un affare del genere si materializzi, sono necessarie due uscite in attacco. Ratkov potrebbe accasarsi al Siviglia, mentre uno fra Dia e Noslin potrebbe accettare la corte di club francesi e olandesi.

di Marco Fabio Ceccatelli

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