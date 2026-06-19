ULTIM’ORA: è morto Igor Protti, aveva 58 anni. L’addio con un messaggio straziante

Igor Protti, ex calciatore di Serie A che ha militato anche nella Lazio dal 1996 al 1998, è morto all’età di 58 anni dopo una lunga malattia che lo aveva colpito circa a metà 2025. Un tumore al colon che non gli ha dato scampo ma che ha affrontato con forza, dignità e grande determinazione. L’annuncio del decesso è arrivato tramite social, con un post Instagram.

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Morto Igor Protti: l’ex calciatore aveva 58 anni

“Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.

Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.”

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza”.

Tutta la redazione di Lazionews.eu, ovviamente, si unisce al dolore della famiglia per questa grave perdita.

Redazione Lazionews.eu

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