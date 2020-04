Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIZ FELIPE BARCELLONA – Luiz Felipe è uno dei pilastri della difesa di Simone Inzaghi. Il centrale classe ’97 è esploso nel corso di questa stagione, conquistando la maglia olimpica del Brasile e portando su di sei gli occhi di un top club come il Barcellona. I blaugrana avrebbero seguito il difensore nelle ultime cinque partite dalla Lazio, raccogliendo pareri positivi da parte degli emissari. Il club spagnolo proverà a strapparlo a Lotito, che adesso pensa di blindare il suo gioiello.

Lazio, si prepara il rinnovo di Luiz Felipe

Il contratto di Luiz Felipe scade nel 2022, una data troppo vicina per restare tranquilli e allora che, come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio si sta muovendo per il rinnovo. Per il brasiliano potrebbe essere messa in piedi una trattativa simile a quella per Correa: prolungamento fino al 2025, inserimento di una clausola rescissoria da circa 40 milioni e uno stipendio più che raddoppiato. Il difensore, infatti, al momento guadagna meno di un milione mentre con il rinnovo andrebbe a percepire circa 2 milioni.

