Tempo di lettura: < 1 minuto

Quella di ieri è stata un’amichevole speciale per Marco Sfanò, capitano del Trastevere e tifoso biancoceleste. Il giocatore ha potuto testare il momento di forma del suo diretto rivale sul campo: Mario Balotelli.

Le parole di Sfanò

“È un fenomeno, non l’ha mostrato di certo qui” – sono le parole di Sfanò riportate dal Corriere dello Sport. “Gli auguro il meglio, di salvare il Brescia e segnare tanti gol in campionato. Ma non subito, spero che non faccia male alla mia Lazio…”.