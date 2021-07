Il futuro di Parolo tra le le offerte ed il patentino da allenatore

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCO PAROLO LAZIO – Marco Parolo ha detto addio alla sua esperienza in biancoceleste. Il centrocampista ha vestito la maglia della Lazio per ben sette stagioni, ma quella di quest’anno è stata l’ultima con l’aquila sul petto.

Il futuro di Parolo

Il futuro di Parolo adesso è incerto: il giocatore è stato contattato da diversi club di Serie A, in particolare da Genoa e Parma, per proseguire il suo percorso da calciatore. La sua leadership e l’abilità in campo, però, potrebbero convincere il classe 85 ad accelerare la il futuro ed iniziare a pensare di diventare allenatore. Al momento nulla è certo, ma intanto il patentino è stato preso.