Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO INZAGHI – Negli ultimi giorni si era parlato di un Felipe Caicedo in uscita dalla Lazio, a causa di un malcontento per il poco spazzo concessogli. Infatti, l’ecuadoriano non ha gradito la panchina dello scorso 23 dicembre a Milano. Dopo qualche diverbio con Simone Inzaghi, però, la situazione è rientrata ed il numero 20 è partito titolare contro Genoa e Fiorentina.

Inzaghi blinda Caicedo

Come riporta il Corriere dello Sport, Caicedo ci ha messo 5 minuti per segnare contro la viola e per convincere Inzaghi di meritare una maglia da titolare. Le prestazioni poco convincenti di Muriqi e l’abilità del Panterone hanno ribaltato nuovamente le gerarchie in casa Lazio. Ora il mister biancoceleste non ha intenzione di fare a meno dell’ecuadoriano. Del resto, anche nell’intervista pre-partita, Igli Tare aveva confermato la permanenza di Felipe a Roma. Con il rientro di Correa, quindi, Inzaghi avrà una vasta scelta per la spalla di Immobile: infatti, oltre ai giocatori già citati, ci sono anche Pereira e Raul Moro, i quali vorrebbero più spazio. In particolar modo l’ex Manchester United spera di avere a disposizione più minuti possibili per mettere in mostra le sue qualità.

