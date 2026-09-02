NOTIZIE
Il Napolista: “Ma che vogliono i tifosi da Lotito? Hanno confuso la Lazio col Real Madrid”
Il giornale online Il Napolista, in un articolo apparso sul proprio sito, ha parlato della situazione che vive la Lazio, dell’operato del presidente Lotito e delle critiche che i tifosi continuano a fare al patron nonostante il mercato fatto.
Leggi anche: Lazio ed Empoli d’accordo per la cessione di Floriani, poi lo stop di Gattuso: il retroscena
Il Napolista difende Lotito e critica la protesta dei tifosi della Lazio
Una domanda che sa di critica ai tifosi della Lazio da parte del sito Il Napolista. Il giornale online si chiede del perché della protesta, a maggior ragione dopo il mercato in entrata chiuso dalla società e dopo il primato in classifica al termine delle prime due giornate di campionato. “La domanda è: ma, esattamente, che cosa vogliono i tifosi della Lazio da Lotito? Vivono immersi in un’altra dimensione. […] Non capiamo cosa vogliano. Hanno confuso la Lazio col Real Madrid“.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO21 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Telenovela finita, Romagnoli va all’Al-Sadd: i dettagli del trasferimento
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Guai per Cataldi, lo stop si allunga: ecco quando rientrerà in gruppo
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dominguez-Lazio era cosa fatta: Boban confessa e svela un retroscena