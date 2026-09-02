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Il Napolista: “Ma che vogliono i tifosi da Lotito? Hanno confuso la Lazio col Real Madrid”

Published

3 ore ago

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Il Napolista editoriale Lotito tifosi Lazio

Il giornale online Il Napolista, in un articolo apparso sul proprio sito, ha parlato della situazione che vive la Lazio, dell’operato del presidente Lotito e delle critiche che i tifosi continuano a fare al patron nonostante il mercato fatto.

Leggi anche: Lazio ed Empoli d’accordo per la cessione di Floriani, poi lo stop di Gattuso: il retroscena

Il Napolista difende Lotito e critica la protesta dei tifosi della Lazio

Una domanda che sa di critica ai tifosi della Lazio da parte del sito Il Napolista. Il giornale online si chiede del perché della protesta, a maggior ragione dopo il mercato in entrata chiuso dalla società e dopo il primato in classifica al termine delle prime due giornate di campionato. “La domanda è: ma, esattamente, che cosa vogliono i tifosi della Lazio da Lotito? Vivono immersi in un’altra dimensione. […] Non capiamo cosa vogliano. Hanno confuso la Lazio col Real Madrid“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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