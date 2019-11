LAZIO INIZIATIVE 120 ANNI – Il 9 gennaio 2020 la Lazio festeggerà i 120 anni della nascita del club. E per festeggiare al meglio l’anniversario, come riporta Il Messaggero, la società ha preparato una serie di iniziative ed eventi. Dal nuovo logo sulla maglia, a un francobollo celebrativo fino a quella di porre il busto di Luigi Bigiarelli, uno dei nove padri fondatori biancocelesti, in Piazza della Libertà, il luogo dove venne fondato il club nel 1900. Per i 120 anni, inoltre, la Lazio dovrebbe presentare ufficialmente anche il nuovo centro sportivo di Formello. Ma il primo assaggio di festeggiamento si avrà a Riad, in Arabia Saudita, dove i biancocelesti affronteranno la Juventus in Supercoppa il prossimo 22 dicembre. La squadra, infatti, dovrebbe scendere in campo con una maglia celebrativa con tanto di restyling del logo. Inoltre compariranno per la prima volta anche i due nuovi sponsor. Uno sul davanti della maglia e uno sul retro.

Festa Lazio, il programma e il francobollo celebrativo

Per giocare la finale di Supercoppa, la Lega ha dovuto rinviare la partita di campionato Lazio-Verona che sarà recuperata l’8 gennaio 2020. Proprio alla vigilia dell’anniversario. Prima del match, allo stadio Olimpico i tifosi potranno assistere a uno spettacolo che coinvolgerà anche tutte le sezioni della Polisportiva, la più grande d’Europa. Al triplice fischio, poi, i festeggiamenti si sposteranno a Piazza della Libertà per aspettare come da tradizione la mezzanotte. Sparse per la città, soprattutto nella zona nord, saranno allestite delle mostre che ripercorreranno la storia del club. Per l’occasione Poste Italiane, inoltre, emetterà un francobollo speciale.