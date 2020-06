Tempo di lettura: < 1 minuto

CANOVI MILINKOVIC PSG – Milinkovic negli ultimi giorni è finito in orbita PSG ma non sarà la priorità per il club francese. Questo è quanto sostiene il procuratore del giocatore, Alessandro Canovi. Secondo lui, intervenuto sulle frequenze di TMW radio, i francesi dovranno prima sostituire Cavani e Thiago Silva prima di pensare agli altri reparti. Inoltre non sarebbero disposti a spendere 100 milioni. Di seguito le sue parole.

Le parole di Canovi

Credo che abbia chiuso Icardi per non andare a ridiscutere il contratto. Il PSG deve prima capire cosa accadrà con quelli in scadenza e come si giocherà la Champions. Potrebbe servire un terzino. Milinkovic vale 100 milioni? Il PSG non li spenderà. Dovrà pensare anche alle uscite e a rimpiazzarle, da Cavani a Thiago Silva, e comunque non arriverà a quelle cifre”.

