NEWS DALLA GIORNATA LAZIO – Venerdì 13 settembre, in vista della ripresa del campionato che vedrà la squadra biancoceleste impegnata contro la Spal, non smettono di rincorrersi le voci sui rinnovi di Bastos e Sergej Milinkovic Savic. Ancora dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Ecco un riassunto della giornata appena conclusasi in casa Lazio.

Le notizie di oggi sul mondo Lazio

Continua il braccio di ferro per il rinnovo tra Bastos e la Lazio. C’è ancora distanza tra la proposta del club, prolungamento fino al 2022, e le richieste del centrale angolano. Il centrale vorrebbe un’ulteriore estensione del contratto e un ritocco dell’ingaggio superiore al milione di euro. Intanto trapelano i dettagli di due offerte per Bastos avanzate da Leicester e Watford alla Lazio ma rispedite al mittente. Nel frattempo la società sta lavorando per blindare Milinkovic. Nel nuovo contratto con scadenza fissata al 2024 dovrebbe venir inserita una clausola sul rendimento del centrocampista serbo che gli garantirebbe un aumento dell’ingaggio per ogni gol/assist. Domenica alle 15:00 la squadra scenderà in campo al Paolo Mazza di Ferrara per la terza giornata di campionato. Il tecnico Inzaghi non sa ancora se potrà contare sull’apporto di Luiz Felipe, sempre più vicino al forfait, e sta valutando le alternative per sopperire alla probabile assenza del difensore brasiliano. Sul versante femminile, il capitano Cristina Coletta, lancia un appello a tutti i tifosi biancoazzurri affinché aumenti il sostegno e l’interesse delle persone al calcio femminile.

Le notizie extra-Lazio

I personaggi vicini alla società capitolina lodano il lavoro svolto in estate dalla Lazio sul fronte mercato/rinnovi e commentano positivamente anche questi primissimi scorci di stagione. Alberto Zaccheroni, ex allenatore dei biancocelesti, ha espresso entusiasmo per la scelta fatta dal club di ripartire da un gruppo già rodato. Anche l’ex aquilotto Sergio Domini si è complimentato con Simone Inzaghi per il bel gioco. Poi ha parlato di grande lavoro da parte di Lotito per riportare la società al vertice del calcio italiano.