Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO – Si è tanto parlato del caso Luis Alberto in questo ultimo periodo in casa Lazio. Dopo le parole nei confronti della società biancoceleste, c’è stato un clima di tensione tra lo spagnolo e il patron Lotito. Fondamentale è stata la mediazione di Inzaghi, il quale ha fatto reintegrare il numero 10, vero e proprio pupillo del tecnico piacentino.

Lazio, Luis Alberto ti fa volare

Come riporta il Corriere dello Sport, senza le prestazioni del Mago la Lazio fatica. In mezzo al campo sono le sue giocate ad illuminare il reparto offensivo. La sua abilità nel saltare gli avversari e mettere i propri compagni davanti la porta è fondamentale per i capitolini. In questo avvio stagionale, proprio gli assist del numero 10, che avevano fatto la differenza nella passata stagione, stanno mancando. Nelle ultime due gare è riuscito a segnare altrettanti gol, una rarità per lui. Ora, però, per dare inizio al 2021 nel migliore dei modi serve tutta la sua classe. I biancocelesti hanno bisogno di tutta la continuità dello spagnolo per uscire da questo periodo buio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.