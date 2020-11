Tempo di lettura: < 1 minuto

CIRO IMMOBILE LAZIO – Ciro Immobile è tornato oggi in campo dopo tutte le vicissitudini legate al tampone Covid-19. Il bomber biancoceleste ha spento le polemiche alla sua maniera, siglando il gol dell’1-0 contro il Crotone. Cross da desta di Parolo che pesca Ciro, il quale in tuffo trafigge Cordaz e porta la Lazio in vantaggio. Il numero 17 dopo aver dedicato la rete alla moglie, si è portato l’indice alla bocca per zittire tutti quelli che lo avevano criticato in questo periodo.

I numeri di Ciro Immobile

Con questa rete Immobile continua la sua scalata ai record. Infatti, conta 130 reti con l’aquila sul petto e si porta a -19 da Piola che ne ha totalizzati 149. In Serie A agguanta Giuseppe Signori a quota 107 ed insegue lo stesso Piola, fermo a 143. Inoltre ha siglato il 34imo gol in 37 partite contro una squadra neopromossa. Il record, tra i giocatori ancora in attività, lo detiene Fabio Quagliarella a quota 37 gol.

