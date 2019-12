Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PROGRAMMAZIONE – Nonostante la scelta sia quella di non operare sul mercato nella finestra invernale di mercato, la Lazio punta a confermare quanto di buoni fatto nel finale del 2019. Il segreto della società biancoceleste è infatti la programmazione. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo fattore è stata la preparazione: niente tournée all’estero ma allenamenti in maniera modulare tra il 10 ed il 25 agosto. Rispetto alla scorsa stagione inoltre le gerarchie sono ben definite, nessun equivoco: ognuno conosce il proprio ruolo e pre quali spazi concorre.