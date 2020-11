Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Conclusa la maratona europea, con le gare di Europa League disputate ieri sera, la Serie A si prepara a tornare in campo. La Lazio è attesa domenica dalla sfida contro l’Udinese, ma vediamo nel dettaglio tutte le news di oggi.

Il mondo Lazio

In casa biancoceleste arrivano da Formello notizie positive sul fronte Milinkovic Savic, che Inzaghi avrà a disposizione per Udinese e Borussia Dortmund. Anche Strakosha torna a disposizione ed entra in ballottaggio con Pepe Reina. A rischio, invece, Luiz Felipe che accusa ancora delle noie muscolari. Un punto interrogativo è anche Lulic, volato in Germania per dei controlli alla caviglia che tanto lo ha fatto patire. Sul fronte societario, sono due gli obiettivi: il rinnovo di Simone Inzaghi e il chiarimento con Angelo Peruzzi, argomenti che hanno tenuto banco nelle ultime settimane.

Il resto delle news

Roberto Mancini, CT della Nazionale ed ex Lazio, oggi ha spento 56 candeline ed il club biancoceleste ha voluto ricordarlo con un augurio speciale. Anche Veron ha festeggiato l’ex compagno con un post sui social. La scomparsa di Maradona, invece, ha sconvolto il mondo del calcio ed anche Giordano e Toni Malco hanno voluto parlare del numero 10 più forte di tutti i tempi. L’acquisto di Muriqi ha portato i suoi frutti al Rizespor, club turco che deteneva una percentuale sulla rivendita del calciatore. Infine Fonseca è tornato a parlare del derby, mentre sul fronte Covid-19 restano stabili i dati.

