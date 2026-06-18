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“Una nuova iniziativa che coinvolgerà Bisignani e i tifosi della Lazio”: l’annuncio de Il Tempo

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11 minuti ago

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Curva Nord Lazio

Il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone, attraverso un post pubblicato su X, ha annunciato che sul suo giornale – a partire da domani 19 giugno – ci sarà una nuova iniziativa che coinvolgerà Luigi Bisignani e i tifosi della Lazio: di seguito il post.

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Una nuova iniziativa su Il Tempo che coinvolgerà Bisignani e i tifosi della Lazio: l’annuncio

“Da domani sul Tempo una nuova iniziativa che coinvolgerà il grande Luigi Bisignani e i tifosi della Lazio”, si legge.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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