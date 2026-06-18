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“Una nuova iniziativa che coinvolgerà Bisignani e i tifosi della Lazio”: l’annuncio de Il Tempo
Il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone, attraverso un post pubblicato su X, ha annunciato che sul suo giornale – a partire da domani 19 giugno – ci sarà una nuova iniziativa che coinvolgerà Luigi Bisignani e i tifosi della Lazio: di seguito il post.
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Una nuova iniziativa su Il Tempo che coinvolgerà Bisignani e i tifosi della Lazio: l’annuncio
“Da domani sul Tempo una nuova iniziativa che coinvolgerà il grande Luigi Bisignani e i tifosi della Lazio”, si legge.
Redazione Lazionews.eu
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